SELEÇÃO SUB-20: Time dirigido por Micale vence o Madureira por 1 a 0 no fecho de 2016

Por: São Paulo; Agência Estado

Em 24 de dezembro, 2016 - 06h00 - Esporte

A seleção brasileira sub-20 entrou em campo na sexta-feira, 23 pela última vez no ano. Na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), recebeu o Madureira para um amistoso que encerrou a temporada de 2016 e venceu por 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado pelo atacante Felipe Vizeu, do Flamengo.

O duelo foi mais um capítulo da preparação brasileira para o Sul-Americano do ano que vem, que acontecerá no Equador a partir do próximo dia 18. Agora, os comandados do técnico Rogério Micale poderão sair de folga para as festividades de fim de ano e só se reapresentarão no dia 2 de janeiro para a reta final dos treinamentos.