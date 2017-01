Plano do gerente da tecelagem dá certo e ex-mulher fica chocada

Por: GShow

Em 19 de janeiro, 2017 - 07h48 - Novelas

Não é que o plano de Ciro (Thiago Lacerda) vai dar certo? Ele convidou Mág (Vera Holtz) para sua casa justamente no horário no qual Vitória (Camila Morgado) costuma visitar Silvia (Regina Braga). A ruiva encontra a porta destrancada, entra no apartamento e percebe uma fresta de luz vindo do quarto do ex-marido.

Vitória abre devagar a porta do cômodo e vê uma cena difícil de esquecer: Ciro e Mág na cama! "Agora me diz, quem é a única mulher da sua vida?", pergunta a matriarca. "É você, você sempre foi a única, Magnólia, só você!", responde o gerente, deixando-a perplexa!

Tadinha dela! O que será que ela vai fazer?