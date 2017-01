Clubes ainda discutem termos burocráticos, como percentual em caso de venda ao exterior

Por: Lance!Net

17 de janeiro, 2017

O Vitória está muito próximo de anunciar oficialmente a contratação do atacante Paulinho. Sem planos para o jogador no elenco atual, o Flamengo decidiu emprestá-lo até o fim desta temporada. O Rubro-Negro baiano já dá o negócio como certo, mas os cariocas ainda preferem não confirmar. Isso porque as partes discutem ainda termos no contrato, no que diz respeito a porcentagens em caso de venda do atleta.



'Ele já aceitou, o Flamengo já liberou e ele deve chegar aqui amanhã', disse Sinval Pereira, diretor de futebol do Vitória ao Correio 24 Horas.



No ano passado, Paulinho defendeu o Santos, chegou a jogar muito no Estadual, mas depois perdeu espaço e acabou devolvido ao Flamengo antes mesmo do término da temporada.