A contratação do meia argentino Dátolo foi anunciada, nesta sexta-feira

Por: Extra

Em 06 de janeiro, 2017 - 14h00 - Futebol

Com a saída de Marinho praticamente certa, o Vitória se movimenta no mercado em busca de nomes de peso para suprir a grande ausência. E a contratação do meia argentino Dátolo foi anunciada, nesta sexta-feira. Ele estava sem espaço no Atlético-MG.

- Me sinto muito feliz de unir minha experiência com a confiança do Vitória depositada em mim. Estou com muita vontade de jogar e feliz em vestir a camisa rubro-negra. O projeto do Vitória este ano é de muita alegria para o torcedor e cabe a nós, jogadores, cumprirem esta meta. Não conheço a Bahia, mas dizem que é um lugar maravilhoso - disse Dátolo ao site oficial do Vitória.

O próximo a ser anunciado deve ser o experiente meia Cleiton Xavier, do Palmeiras.