Jogador estava sem clube, já que seu contrato com o Al-Shaab, terminou em Junho

Por: Lance!Net

Em 02 de setembro, 2016 - 20h22 - Série A

O treinador Vagner Mancini ganhou nesta sexta-feira mais um reforço para o elenco do Vitória, no restante da temporada. O clube baiano acertou a contratação do atacante Zé Eduardo, que estava no futebol do Emirados Árabes. Atacante chega em Salvador na noite desta sexta-feira.

Atacante vem para ajudar o Vitória na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Time foi eliminado da Copa Sul-Americana nesta semana para o Coritiba. Zé Love está com 28 anos e não atua desde junho, quando seu contrato com o Al Shaab terminou. Sua melhor passagem no futebol brasileiro foi quando atuou pelo Santos, ao lado de Neymar e Ganso.

Última equipe do jogador no Brasil foi o Goiás, quando atuou pelo clube esmeraldino no Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. Zé Eduardo chega para o lugar de Dagoberto, que deixou o elenco após disputar 20 partidas e não balançar as redes nenhuma vez.