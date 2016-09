Exposição começa domingo com telas costuradas a muitas mãos por mulheres

Em 16 de setembro, 2016 - 08h31 - Exposições

O Centro Cultural Sesc Boulevard e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) apresentam a exposição “Arpilleras Amazônicas: Costurando a luta por direitos”. A mostra traz um conjunto de telas de tecidos (arpilleras), peças únicas costuradas a muitas mãos por mulheres atingidas e ameaçadas por barragens da região Amazônica. A programação começa a partir do próximo domingo, dia 18, e segue até 30 de setembro, no Centro Cultural Sesc Boulevard, em Belém (PA). Cada peça exposta traz, de maneira artística, criativa e contundente, o testemunho das violações de direitos sofridas por mulheres nas grandes obras que sangram rios e pessoas nas bacias do Xingu (Pará), Tapajós (Pará), Araguaia-Tocantins (Pará/Maranhão), Madeira (Rondônia) e Tocantins (Tocantins).

“Construída desde o princípio com muito diálogo e parceria entre o Sesc e o MAB, a programação evidencia o quanto arte, cultura, política e educação são temas que estão intimamente entrelaçados, e pode despertar nosso olhar sobre as diversas realidades e situações vivenciadas por essas mulheres: do machismo ao desmatamento, da falta de moradia à destruição de memórias e patrimônios, materiais e imateriais”, afirmou a técnica de Humanidades do Sesc, Suelen Silva. Para ela, como uma das finalidades do Sesc é assegurar melhores condições de vida para todos se faz necessário despertar um olhar mais crítico sobre a Amazônia. “Poder fazer isso a partir das experiências de mulheres amazônicas atingidas por barragens, mulheres essas que são historicamente invisibilizadas, é para o Sesc uma honra e um aprendizado”, complementou.

A destruição de laços comunitários, a violência contra a mulher, a ausência de políticas públicas, o abuso no preço de luz e outras violações são temas comuns que permeiam a vida de todas essas mulheres. Dentre elas estão ribeirinhas, indígenas, agricultoras e pescadoras, como Nilce de Souza Magalhães, mais conhecida como Nicinha, militante do MAB assassinada em Rondônia em janeiro de 2016, a quem a exposição é especialmente dedicada.

“Através da confecção das arpilleras, as mulheres atingidas por barragens conseguem expressar com linha e tecidos aquilo que muitas vezes as palavras não conseguem dizer. Mas as arpilleras não têm só um sentido de denúncia, sendo também uma semente de organização das mulheres, pois cada uma percebe que não está sofrendo sozinha e que é necessário lutar coletivamente para ser mais forte”, afirma Cleidiane Vieira, da coordenação do MAB no Pará.

Durante a exposição, também acontecerão exibições de documentários sobre o tema. As atingidas por barragens também ministrarão oficinas onde ensinarão a técnica de confecção das arpilleras ao público interessado.

A arte da arpillera (juta, em espanhol) é uma técnica originária do Chile, na qual se costuram retalhos de tecido sobre juta. Naquele país, as mulheres utilizaram essa ferramenta especialmente entre as décadas de 70 e 90 para denunciar as atrocidades cometidas pela ditadura de Augusto Pinochet. Costurando denúncias sobre a ditadura e memórias dos desaparecidos durante o regime, ao fazer as arpilleras, as mulheres chilenas conseguiram fortalecer o movimento de resistência e dar visibilidade nacional e internacional às violências sofridas no país. É com esse sentido político que mulheres atingidas por barragens no Brasil e integrantes do MAB resgatam a técnica, visando de forma artística denunciar violações ambientais, sociais e culturais que as atingem em consequência do modelo energético atualmente adotado no país.

Serviço:

Programação “Arpilleras Amazônicas: Costurando a luta por direitos”

Endereço: Sesc Boulevard, localizado na Boulevard Castilho França, 522/523, Campina, Belém -PA (em frente a Estação das Docas).