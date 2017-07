Saiba como utilizar as listras brancas e pretas em suas produções

Em 27 de julho, 2017 - 06h00 - Mulher

Em qualquer lugar que andamos encontramos elas! As conhecidas listras brancas e pretas conquistaram o coração das mulheres. Como em toda moda possui seus pontos positivos e negativos, nesse caso as listras podem auxiliar a deixar as pernas mais longas ou prejudicar mostrando volumes indesejáveis. Por isso é importante saber determinadas maneiras no momento de utilizar as listras.

Primeiro é importante saber que as listras verticais e estreitas deixam a silhueta mais alongada. Já listras verticais e largas demais alargam o contorno do corpo da mulher. As listras verticais e estreitas combinam para a maioria das mulheres, exceto as que são muito altas e magras e não desejar dar destaque para isso.

Já as listras mais largas precisam ser evitadas em áreas de maior volume do corpo como é o caso do quadril ou seios, dependendo de como for o corpo da mulher.

De acordo com os consultores de moda, as listras brancas e pretas podem ser usadas com listras horizontais, sem problemas. Mas é uma composição que a mulher precisa ficar atenta para não ficar conflitante ou pesado. A sugestão é reservar a listra vertical para a área de baixo do corpo e a horizontal para cima. É recomendado ainda deixar reservadas as listras mais largas para a área de cima.

Também é permitida a mistura de listras brancas e pretas com coloridas. Porém é bastante difícil fazer isso de forma harmônica. A recomendação é utilizar uma peça lisa do tom da listra colorida e optar por padrões com proporções distintas, mas não tão contrastantes, para que não exista competição entre si. É ainda que alertado às mulheres que as listras dão a impressão de aumentar o bumbum, já que formam uma estampa. Quanto mais larga a listra maior a impressão de aumento.

Para usar uma calça listrada sem perder o estilo, muita gente tem aquela dúvida em usar salto ou com sapatilha. Para os especialistas isso depende do restante da produção. Por exemplo, para um ar mais leve e casual pode ser combinado com sapatilha, já para um ar mais extravagante, com salto.

No que se refere aos acessórios, bijoux em banho prata ou grafite fica mais discreto, dá ênfase para a roupa e pode trazer um peso mais rocker para a produção. Já bijoux em banho dourado ou em cores traz um ar extravagante, incrementando ainda mais a produção listrada. O mesmo ocorre com sapatos, cintos e bolsas. Em preto ficam discretos e dão ênfase para a roupa. Em tons coloridos ou metalizados ficam mais extravagantes. Tudo depende da intenção para o momento que a pessoa está se vestindo.

O vestido curto de listras é uma boa pedida de produção para uma festa de 15 anos, se você for a convidada, ou para alguma balada mais elegante. Dependendo do modelo da peça, dá para misturá-lo com outros itens, como jaquetinhas de couro ou paetês - é uma opção diferente e bem estilosa. Já para um vestido longo listrado é ótimo para usar de dia, e também combina com jaquetinhas curtas de jeans ou couro. Para a noite também é legal investir em um modelo com esse tipo de estampa para fugir dos básicos que em geral vemos em formaturas e casamentos. Escolha tecidos nobres como o cetim e seda, por exemplo.

No que se refere a saia, listras na parte de baixo deixam a produção bem moderna e diferente. Vale apostar em complementos neutros, como as blusas pretas (dê um up com acessórios como correntes, brincos grandes e carteira). Para inovar, misture dois tipos de listrados. Uma saia com paetês é uma peça perfeita para deixar a produção diferenciada. E se quiser misturar a listra com outras estampas (ou mesmo com a própria listra) e criar produções bem interessantes, basta combinar a peça com outras que tenham cores em comum.

A mulher que decide usar cardigã, para os dias mais friozinhos, combine jeans + camiseta básica com uma peça em que as listras se destaquem. É garantia de uma produção confortável e estilosa. Aposte também em modelagens diferentes, como a calça cenoura e sobreposições.

E nunca combines listras com arabescos, ou estampas florais com tribais. Também não esqueça: as listras podem ser uma faca de dois gumes. A mulher as encontrará em todos os sentidos (horizontais, diagonais, etc.), mas é recomendado escolher pelas listras verticais, já que deixarão a mulher mais delgada e com uma aparência mais sofisticada.

As blusas listradas com transparências também são muito interessantes. A mulher pode optar entre listras vermelhas, verdes, azuis ou cinza. Sem dúvida, são combinações fantásticas para uma temporada muito especial. Essas blusas ficarão perfeitas com calças ou saias de cores lisas, seja em ocasiões formais ou informais.

A camiseta é uma das peças mais fáceis de ser usada. As camisetas listradas e larguinhas combinam bastante com calça jeans, shorts e leggings. E ao contrário do que muitas mulheres pensam, as camisetas de listras de manga longa podem até disfarçar volumes na silhueta. É recomendado usar com jeans skinny, e vale variar nos complementos, como a bota over the knee. Para combinar com listras largas, use sapatinhas, botas e rasteirinhas, sempre bem vindas. A combinação da camiseta com listras pretas ou azul marinho com jaquetas e blazers de cores escuras fica também superelegante. Mas pode trocar a peça de cima por alguma de cor viva, como o vermelho, por exemplo, para deixar a produção mais moderna.