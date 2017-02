Dupla sertaneja fez apresentação surpresa no Hospital de Santarém

Por: Enize Vidigal Da Redação

Em 20 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Crianças internadas no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, foram surpreendidas com uma visita especial na sexta-feira. A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, que faz sucesso com as músicas “Seu Polícia” e “Sonha Comigo”, foi à unidade após saber que uma das pacientes da clínica pediátrica é fã dos artistas. Eles estavam na cidade para cumprir agenda de shows.

Sob os olhos de pais e colaboradores da unidade, as crianças cantaram junto com a dupla, encantando a todos que pararam para assistir ao encontro. Zé Neto afirmou que a visita à instituição trouxe uma grande lição.