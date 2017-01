Irreverente compositor é fonte de inspiração para novas gerações

Em 17 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Considerado um dos maiores incentivadores do ritmo regional, Mestre Laurentino é o destaque do segundo episódio da série Visceral Brasil, as veias abertas da música que a TV Brasil exibe nesta quarta (18), às 22h.

Nascido em Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, e criado em Belém, o artista foi “descoberto” durante uma pesquisa do antropólogo Hermano Vianna e teve a música “Lourinha Americana” gravada por Gilberto Gil.