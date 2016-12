Evento ocorrerá no dia 31 a partir das 23h com música e Street Dance. Segundo a coordenação, são esperadas 1.500 participantes

Por: G1 Santarém

Em 29 de dezembro, 2016 - 15h59 - Pará

Para celebrar a chegada de 2017 na presença de Deus, a Igreja Cristo é Vida promove o “Viradão Para Cristo”. O evento ocorrerá no dia 31 de dezembro na Praça da Bíblia no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, oeste do Pará. Os shows iniciarão a partir das 23h após os cultos realizados nas igrejas. De acordo com um dos organizadores, Michel Godinho, a expectativa é que aproximadamente 1.500 pessoas participem.

Esta é a primeira edição do evento. As atrações que se apresentarão são as bandas Romanos 6, Código 7, Salt, Sétimo Selo, os cantores Marcelo Feitosa e Samuel Fernandes, os ministérios Jaspe, Cristo é Vida, Igreja Presbiteriana, Igreja Presbiteriana Independente, além de DJ’s e Street Dance.

Segundo Godinho, a iniciativa de fazer o “Viradão” surgiu pela necessidade de dar uma opção para aos evangélicos que não participam de eventos promovidos em outras partes do município. “Às vezes o pessoal não tem para onde ir celebrar a chegada do novo ano, na orla é outro tipo de evento. Vamos entrar em 2017 abençoados pela palavra de Deus”, ressaltou.

Serviço

O quê? 1º "Viradão Para Cristo"

Onde? Praça da Bíblia, bairro Aeropoto Velho.

Quando? 31 de dezembro

Hora? A partir das 23h

Evento gratuito.