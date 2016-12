Boletim meteorológico da Semas prevê chuvas para o distrito de Belém e máxima de 31ºC em Salinópolis

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 29 de dezembro, 2016 - 15h43 - Pará

A previsão do tempo para Mosqueiro e Salinas na virada do ano novo é de céu nublado, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) nesta quinta-feira (29). Para o sábado (31), a previsão é de pancada de chuva de intensidade fraca a moderada durante a tarde até o início da noite.

A manhã de domingo, primeiro dia do ano, deverá ser de sol. Porém, há tendência para pancada de chuvas com trovoadas à tarde. A mínima nos dois dias é de 23ºC e a máxima de 31ºC. Em Salinópolis a previsão é de céu com variações entre parcialmente nublado a nublado, mas sem previsão de chuvas.

A praia poderá ser aproveitada principalmente durante o período da manhã no sábado, que terá sol. Já durante a tarde está previsto chuva de intensidade fraca. No domingo o período matutino deverá ser de sol com presença de nebulosidade e à tarde há tendência de chuva. A mínima é de 23ºC e a máxima de 32ºC.

Quem escolher como destino as praias de Marudá, distrito do município de Marapanim, nordeste do Pará, encontrará clima de sol e nebulosidade durante a manhã; e chuva com intensidade fraca e possíveis trovoadas a tarde e no início da noite. Na virada do ano, no entanto, não há previsão de chuva. Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC.

Os paraenses que optarem por curtir o ano novo no município de Soure, região do Marajó, poderão aproveitar tranqüilos, já que a previsão é de céu nublado, mas sem chuva. As manhãs do sábado e domingo terão sol entre nuvens. Pela parte da tarde é previsto pancadas de chuva com trovoadas. A mínima é de 24ºC e máxima de 31ºC.