Por: Agência Brasil

Em 28 de dezembro, 2016 - 17h08 - Brasil

As altas temperaturas registradas no país neste verão devem permanecer elevadas em várias capitais na virada do ano. No Rio de Janeiro, que ontem (27) teve o dia mais quente do ano com os termômetros ultrapassando os 42 graus Celsius (°C), a previsão é que a máxima chegue a 38°C no dia 31 de dezembro.

Não há previsão de chuvas para a cidade do Rio de Janeiro no último dia do ano, quando cerca de 2 milhões de pessoas devem acompanhar a festa da virada nas praias.

De acordo com a meteorologista Juliana Hermsdorff, do Sistema de Alerta da Prefeitura do Rio de Janeiro, na hora da virada do ano a possibilidade de chuva também é remota. “Principalmente na hora do réveillon. A tendência para sábado (31) é de temperaturas elevadas e pouquíssimas chances de pancadas de chuva, que, se ocorrerem, serão à tarde e no início da noite”, disse.

Já para o primeiro dia de 2017, a previsão do tempo no Rio de Janeiro é de céu encoberto com chuvisco e máxima chegando a 35°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O verão também chegou com altas temperaturas a São Paulo e o calor deve continuar na capital paulista no dia 31 com previsão de máxima de 34°C. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Nas capitais nordestinas, o calor também deve marcar o encerramento de 2016. Fortaleza tem previsão de máxima de 32°C com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia 31 de dezembro, de acordo com o Inmet. Em Teresina, os termômetros podem chegar a 37°C no último dia no ano, com céu nublado e parcialmente nublado. Salvador tem previsão de máxima de 32°C com possibilidade de chuvas em áreas isoladas.

Em Manaus, a chegada de 2017 pode ter chuva. O volume de chuvas registrado na capital amazonense em dezembro está acima do esperado para o período. A previsão do Inmet para o dia 31 é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas. Também no Norte do país, Rio Branco pode encerrar 2016 com pancadas de chuvas e trovoadas e temperatura máxima de 32°C.

No Sul, Florianópolis tem previsão de temperatura um pouco mais amena no último dia do ano, com máxima de 29°C, e de pancadas de chuvas isoladas. No Centro-Oeste, o encerramento de 2016 não deve ter chuvas em Brasília e os termômetros podem alcançar os 30°C, de acordo com o Inmet.