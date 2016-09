DE GRAÇA - Elena Andreyev é atração na Sala Augusto Meira Filho, no Art Doce Hall

Em 02 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Belém recebe hoje a apresentação única da violoncelista francesa Elena Andreyev. A artista se apresentará às 19h30, na Sala Augusto Meira Filho, no Art Doce Hall, em um concerto que vai apresentar as obras que marcaram sua trajetória. A entrada é franca. Elena, que vem a convite da Aliança Francesa, em parceria com a Fundação Amazônica de Música, traz em seu repertório peças dos compositores D. Gabrielli, G. Jacchini, A. Vivaldi e F. Geminiani. “Será um concerto muito rico”, acredita o violoncelista Gustavo Borges, que conheceu o trabalho da pianista recentemente.