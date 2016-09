Sindicatos de rodoviários prometem parar circulação de ônibus na RMB para pedir criação de delegacia especializada em crimes em transporte coletivo

Por: Redação ORM News

Em 13 de setembro, 2016 - 15h13 - Belém

Uma reunião dos representantes do Sindicato dos Rodoviários do Pará e do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Ananindeua e Marituba (Sintram) na noite desta terça-feira (13), a partir das 19h, deve definir a realização de um protesto contra a violência nos coletivos na quarta-feira (14). Os rodoviários querem a criação de uma delegacia especializada na repressão de crimes no transporte público de Belém e região metropolitana.

Em um texto publicado na página do Sintram no Facebook, a categoria reclama que apesar das reuniões já realizadas com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), os assaltos a coletivos continuam e estão mais violentos. "Já demos ideias, mostramos os principais locais onde ocorrem os assaltos, entregamos fotos e vídeos dos meliantes, mostramos a grande quantidade de trabalhadores e usuários feridos nesses assaltos, mas nada fazem', diz a categoria no texto.

De acordo com o diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários do Pará, Otacílio Monteiro, caso os rodoviários decidam pela realização do protesto, os ônibus vão parar a partir das 8h da manhã desta quarta em Belém, Ananindeua e Marituba.

O ORM News entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) para posicionamento oficial sobre o caso.