Provas serão realizadas em Belém e outras três cidades. Candidatos disputam 400 vagas com salário de até R$ 5 mil

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 09 de setembro, 2016 - 15h21 - Pará

Mais de 27 mil candidatos farão provas para o concurso público da Polícia Civil do Pará no próximo domingo (11) em quatro cidades paraenses. O órgão oferece 400 vagas para os cargos de investigador, escrivão e papiloscopista. As provas objetivas começam a partir das 8h30 e vão até às 13h30, em Belém, Marabá, Santarém e Altamira. Outras 14.508 pessoas farão provas para o cargo de delegado somente no próximo dia 25.

Do total de inscritos, 20.125 são do Pará. Outros 1.441 são do Estado do Maranhão, 957 de Tocantins e 794 de Goiás. Belém registrou o maior número de candidatos inscritos, aproximadamente 19 mil, seguida de Marabá (5.900), Santarém (3.078) e Altamira (757). Na capital do Estado, serão utilizadas 501 salas em 23 unidades de ensino, nelas 11.409 candidatos concorrerão a uma das 300 vagas ofertadas para investigador, as 180 vagas de escrivão serão disputadas por 5.323 inscritos e 1.196 pessoas buscarão conquistar uma das 20 vagas para papiloscopista.

O local com maior quantidade de inscritos é o Campus Profissional da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro Guamá, que terá a presença de 805 concorrentes. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Dr. Justo Chermont”, no bairro Pedreira, concentrará 773 concorrentes.

Dos candidatos que farão prova em Marabá, no sudeste paraense, 4.291 concorrem a investigador; 1.347 a escrivão e 262 a papiloscopista. Os candidatos realizarão as provas em 190 salas de 24 unidades de ensino do município. A Escola Estadual de Ensino Médio “Professor Anísio Teixeira”, no bairro Cidade Nova, concentrará 448 concorrentes, o maior número de inscritos na cidade, seguida da Escola Estadual de Ensino Médio “Dr. Gaspar Vianna”, na Nova Marabá, com 350 candidatos.

Localizada no oeste do Estado, Santarém utilizará 87 salas em oito unidades de ensino. Mais de duas mil pessoas farão prova para investigador; 802 para escrivão e 256 para pailoscopista. As unidades Rondon e Amazônia da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) terão 680 e 624 candidatos fazendo prova, respectivamente.

Com provas em 26 salas de duas unidades de ensino, Altamira, no sudoeste paraense, terá 485 inscritos fazendo prova para investigador; 237 para escrivão e 35 para papiloscopista. O campus Universitário da UFPA da cidade, no bairro São Sebastião, com 485 concorrentes e a Escola Municipal de Ensino Fundamental “Dr. Octacílio Lins”, no Jardim Independente I, com 272 candidatos, abrigarão as 757 pessoas que farão prova no município.

Para todas as carreiras será necessário ter curso superior, com exigência de bacharelado em direito para delegado. As remunerações, atualizadas, serão de R$ 5.204,05 para investigador, escrivão e papiloscopista; e de R$ 12.250,00 para delegado, com acréscimo de auxílio alimentação no valor de R$ 650,00 para todos os cargos.

Serão utilizados detectores de metais nos locais de provas. Também serão coletadas impressões digitais nas provas para eliminar a possibilidade de cola.