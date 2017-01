Atriz interpretou Betty Ross, interesse amoroso do Hulk, no universo Marvel dos cinemas

Por: Omelete

Em 09 de janeiro, 2017 - 09h03 - Cinema

O set de Vingadores: Guerra Infinita pode ter o retorno de Liv Tyler como Betty Ross, interesse amoroso do Hulk (Mark Ruffalo) e filha do Secretário de Estado Thaddeus Ross (William Hurt)

O nome da atriz foi listado em reportagem do jornal Daily Record que noticia a possível ida do set do longa à Escócia. É a primeira vez que o nome da atriz é citado.

Caso a informação se confirme, o longa pode marcar o retorno de Tyler ao universo Marvel dos cinemas. A atriz participou de O Incrível Hulk (2008), segundo longa da cronologia que ainda contava com Edward Norton no papel do Gigante Esmeralda.

Parte das gravações começaria em Atlanta este mês (o que coincide com informações anteriores), sob o título de produção "Mary Lou". A página também afirma que Vingadores: Guerra Inifnita e Vingadores 4, que ainda não tem nome oficial, serão gravados ao mesmo tempo. Nada foi confirmado oficialmente pela Marvel.

As filmagens na cidade americana teriam começado secretamente em meados de novembro, de acordo com um fotógrafo que regularmente registra produções da Marvel por lá.