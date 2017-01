Diferente do Facebook, as trasmissões do Instagram desaparecerem quando a gravação for finalizada

Por: TechTudo

Em 17 de janeiro, 2017 - 19h48 - Tecnologia

Nesta terça-feira (17), os vídeos ao vivo do Instagram Stories chegaram ao Brasil. De acordo com a rede social, a partir de hoje, usuários podem acessar o Instagram Stories para selecionar a opção "Ao Vivo" e compartilhar momentos de maneira divertida e descontraída. Ivete Sangalo e Gabriel Medina fizeram alguns testes recentemente — os vídeos, porém, não ficam disponíveis após o encerramento do Live. É preciso assistir na hora em que acontecem.

Para usar a ferramenta de vídeo ao vivo no Instagram, basta abrir a câmera do Stories — deslizar a tela para a direita — e escolher o modo "ao vivo" na barra abaixo do botão de gravar, junto de boomerang, normal e sem as mãos. Como já informado, o vídeo irá desaparecer quando a gravação for finalizada, diferente do Facebook, que mantém a gravação para ver depois. É possível interagir e comentar.

Os Instagrammers também podem usar a aba "Explorar" e descobrir o "Top Live". Os vídeos que se destacam entre as opções de ao vivo populares são sugeridos no momento em que estão acontecendo. Segundo o Instagram, o "Ao vivo" chega em todo o Brasil ainda hoje e em breve para o resto do mundo.