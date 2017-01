A filmagem foi feita durante a gravação de uma cena do filme "Quatro Vidas de Um Cachorro" e tem gerado polêmica nas redes sociais

Por: Redação ORM News com informações do TMZ

Em 19 de janeiro, 2017 - 16h00 - Cinema

Uma gravação divulgada nesta quarta-feira (18) pelo TMZ, feita durante os bastidores do filme "Quatro Vidas de Um Cachorro" (em inglês: A Dog's Purpose), que está previsto para estrear nos cinemas brasileiros no dia 26 desse mês, tem causado revolta nas redes sociais, principalmente entre ONGs e pessoas que lutam em prol da causa animal, que estão propondo um boicote ao filme. O motivo seria os maus tratos com os animais durante as filmagens.

Na cena, que de acordo com o TMZ teria sido rodada em novembro de 2015, um cachorro da raça pastor alemão, que é um dos personagens do filme, aparece sendo forçado a entrar em uma piscina com água turbulenta, que seria uma espécie de correnteza, o que o deixa extremamente assustado. O cão, mesmo se recusando a entrar na água, é obrigado por um homem que o segura e faz com que ele acabe caindo na água. Além disso, ao fundo do vídeo é possível ouvir uma mulher gritando com o animal para que ele entre na piscina. Ao final da gravação, o cachorro aparenta ter quase se afogado na água.

https://goo.gl/9FyWqR

Depois da divulgação das cenas, muitos integrantes da equipe do filme se pronunciaram. O diretor Lasse Hallström, que já fez outros filmes que envolvem animais, como "Sempre ao Seu Lado", afirmou, através do Twitter, que não estava presente durante essa filmagem. "Eu não testemunhei essas ações. Estávamos todos empenhados em oferecer um ambiente seguro e amável para todos os animais no filme" (tradução livre), alegou. Lasse ainda completou dizendo "Amo os animais há muito tempo e 'Quatro Vidas de Uma Cachorro' é o meu terceiro filme sobre cachorros. A segurança dos animais foi nossa maior prioridade".

Já a empresa Amblin Entertainment, responsável pelas gravações, disse ao TMZ que o cachorro (chamado de Hercules) não foi obrigado a continuar a cena, e que só gravaram quando ele aparentou estar confortável. “O cão teve vários dias de ensaios das cenas na água para garantir que ele estivesse confortável com todos os movimentos. No dia da filmagem, Hercules não queria fazer o movimento indicado no roteiro e a equipe de produção da Amblin não prosseguiu com a gravação". A distrivbuidora Universal Pictures junto com a Produtora Amblin divulgaram nota afirma que "Priorizam um ambiente seguro e um tratamento ético aos atores animais foi de extrema importância para todos os envolvidos na produção do filme e vamos analisar as circunstâncias do vídeo" (tradução livre).

O produtor do filme, Gavin Polone, conhecido por ser ativista pelos direitos dos animais, falou ao site Deadline que ficou horrorizado com as cenas. Afirmou também que se estivesse no local, teria parado as filmagens na hora, e que alguém deve ser responsabilizado. Galvin garantiu que o cachorro passa bem.

Quatro Vidas de Um Cachorro é baseado no livro de W. Bruce Cameron e retrata a história do cão Bailey, que tem várias vidas e vive voltando à Terra no corpo de outros cachorros. E, apesar de viver aventuras e conhecer outras pessoas, Bailey sempre quis "reecontrar" seu antigo dono Ethan, que sempre foi seu grande amigo.