Matrículas serão até o próximo dia 24 e as aulas começarão no dia 7 de fevereiro

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 19 de janeiro, 2017 - 19h18 - Mais esportes

O projeto Vida Ativa na Terceira Idade, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), vai abrir inscrições a partir do próximo dia 24 para rematrícula de alunos antigos e a partir do dia 31 para novos alunos. As aulas começam dia 7 de fevereiro e o atendimento é gratuito. O período de rematrícula para os alunos veteranos vai de 24 a 27 de janeiro. Os documentos necessários são: atestado atualizado do cardiologista, original e cópia. Para os novatos, o período de matrícula será do dia 31 de janeiro a 3 de fevereiro e os documentos necessários são: uma foto 3x4, cópia do RG, comprovante de residência e atestado do cardiologista, original e cópias.

As inscrições podem ser feitas nos seguintes locais: sede da Tuna Luso Brasileira (av. Almirante Barroso), Universidade Estadual do Pará - Uepa (av. João Paulo II), Centro Educacional Triunfo (bairro da Pedreira), sede campestre da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa - Asalp (rodovia Mário Covas) e estádio Olímpico Edgar Proença “Mangueirão” (avenida Augusto Montenegro).

Para o coordenador do projeto, Odailson Fernandes da Conceição, a expectativa é otimista para 2017: “O projeto encerrou o ano de 2016 com 1.600 alunos. Esse ano esperamos chegar a 2 mil inscritos, estamos com grandes expectativas para 2017. A atividade física é qualidade de vida, o ser humano não pode viver sem a prática da atividade física, pois melhora o condicionamento físico e previne das doenças, principalmente entre os idosos. O projeto Vida Ativa, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, é importantíssimo para a saúde de nossos idosos”, diz Fernandes.

Para a professora Ariane Miranda, que ministra aulas de ginástica, aerodança e alongamento no projeto, o Vida Ativa melhora a qualidade de vida: “O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, deixar o sedentarismo, melhorar a saúde, já que as pessoas da terceira idade são mais propícias a doenças. Quanto antes as atividades físicas forem iniciadas, melhor é a prevenção. A melhor forma de prevenir é executando as atividades diárias com mais conforto, mais qualidade, em ter confiança ao subir uma escada, ou até mesmo abaixar-se para apanhar algo. Esperamos ter um bom público esse ano”, disse a professora.

A professora de hidroginástica, dança e alongamento, Flávia Oliveira, que dá aulas no núcleo da Asalp, fala sobre os objetivos para esse ano: “A procura é muito grande pelas aulas de hidroginástica no núcleo da Asalp. Por esse motivo esse ano estamos propondo novas atividades funcionais para aperfeiçoar nossas aulas, para justamente melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos, que muitas vezes chegam, além de sedentários, com problemas emocionais. O objetivo é proporcionar uma qualidade de vida do emocional ao físico, prevenindo doenças. Esperamos muito que o número de alunos este ano seja maior que o ano passado”, disse a professora Flávia Oliveira.

O projeto oferece prática de natação, hidroginástica, caminhada orientada, yoga, memorização, voleibol, alongamento e ritmos para pessoas com 50 anos ou mais. As ações são gratuitas. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone 3201-2300.