Mel B, Geri Horner e Emma Bunton anunciaram volta comemorativa do grupo do ano passado

Por: EGO

Em 15 de janeiro, 2017 - 09h03 - Celebridades

Segundo informações do jornal ingês "The Sun", Victoria Beckham teria contratado advogados para colocar fim ao plano de Mel B, Geri Horner e Emma Bunton de retornar com o grupo "Spice Girls" em comemoração aos 20 anos do lançamento do primeiro álbum da girl band.

Entenda: Durante uma entrevista para o "The Late Late Show" em setembro do ano passado, Mel B fez uma declaração bastante animadora para os fãs de Spice Girls. A ex-integrante da girl band anunciou que o grupo voltaria a cantar. A reunião seria uma turnê especial em homenagem ao 20º aniversário do primeiro álbum do grupo feminino, mas que não contaria com a presença de Victoria Beckham e Mel C.

Uma fonte disse ao The Sun: "As meninas estão devastadas. É uma maneira extremamente triste para as coisas terminarem".

No ano passado, durante entrevista, Victoria disse que preferia que o trio cantasse seu próprio material. "Eu acho que elas deveriam cantar seu próprio material, porque o que fizemos no 'Spice Girls' foi tão especial. Se elas cantaram músicas das 'Spice Girls', acho que posso ficar um pouco triste", declarou ela na ocasião.

Uma fonte acrescentou ao jornal: "Victoria está orgulhosa de sua história no 'Spice Girls', mas isso sugere que ela quer cortar todas as ligações com o grupo que transformou sua vida. Ela está recorrendo à medidas legais e é uma maneira extremamente triste para as coisas acabarem depois de tudo o que passaram juntos".

Um dos fatores que teriam levado Victoria a chamar seus advogados seria o fato dela ter direito aos sucessos do grupo. "Ela envolveu advogados pois ela tem crédito sobre os sucessos e é co-proprietária das empresas que controlam o legado e as finanças da banda". Ixi!