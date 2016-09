A comerciante fica preocupada com o marido, que não deu notícias desde que saiu da faculdade

Por: GShow

Em 03 de setembro, 2016 - 08h45 - Novelas

Vicente (Jesuíta Barbosa) está saindo da faculdade com a filha, quando começa a chover. Elisa (Debora Bloch) passa de carro por eles e oferece uma carona. Os três param para comer em um restaurante e Regina (Camila Márdila), sem imaginar onde e com quem eles possam estar naquela chuva, liga preocupada para o marido. Qual será sua reação ao saber que o marido estava com a professora? Não perca esta cena, que vai ao ar na segunda-feira, dia 5/9.