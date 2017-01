Jogador foi contratado por quatro anos na sexta-feira. Ele fará boa parte da pré-temporada

Por: Lance!Net

Em 14 de janeiro, 2017 - 14h42 - Futebol

O Flamengo foi paciente e esperou, por semanas, a rescisão de Rômulo com o Spartak Moscou. O volante foi anunciado como reforço rubro-negro na sexta-feira, após muita expectativa. O vice-presidente de futebol do clube, falou um pouco sobre esta negociação e disse que o atleta deve ser integrado ao elenco na próxima semana.



'Cumprir o orçamento exige disciplina e método, o que torna algumas contratações mais trabalhosas e, por vezes, demoradas. O importante é que o jogador já estará integrado ao elenco na próxima semana, tudo como originalmente planejado', disse Godinho ao LANCE!



O anúncio da rescisão de Rômulo com o Spartak foi publicado pelo próprio clube russo. Em post no site oficial, o Spartak desejou sorte ao jogador. O volante chega ao Flamengo para disputar posição com Márcio Araújo, que não conta com a simpatia de boa parte da torcida.



Pouco depois do anúncio do desligamento de Rômulo junto ao Spartak, o Flamengo confirmou a chegada do atleta nas suas redes sociais.



'Contratação #DePrimeira! Bem-vindo, Rômulo! Novo reforço rubro-negro para a temporada 2017', dizia o post do Fla.



Desde o início do ano passado, o Flamengo procurava por um volante que fosse eficiente na marcação e, ao mesmo tempo, tivesse facilidade para sair jogando. Este, aliás, era um pedido de Muricy Ramalho. Gustavo Cuéllar, colombiano, foi contratado, mas não engrenou.



O Flamengo busca ainda a contratação de pelo menos um jogador que possa atuar pelas pontas do ataque. A tendência é que cheguem dois reforços para este setor. Marcos Guilherme, do Atlético-PR é um dos mais cotados.



No início da semana, o preparador físico do volante, Cleojones Cearense, já havia indicado em uma rede social que o jogador estava indo para o Rubro-Negro.



Natural de Picos (PI), Rômulo foi revelado pelo Porto de Caruaru. Ele ganhou destaque nacional atuando pelo Vasco, onde se tornou um dos destaques do time e acabou campeão da Copa do Brasil de 2011. O volante também disputou a Olimpíada de Londres, em 2012, e também teve passagem pela Seleção Brasileira principal.