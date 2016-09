Craque uruguaio marca contra Paraguai, se iguala ao chileno Salas e fica a um gol do argentino Crespo

Por: Globoesporte.com

Em 07 de setembro, 2016 - 15h35 - Esporte

Os números abalizam: Luis Suárez vive o auge de sua carreira. Ao marcar contra o Paraguai, de pênalti, na última terça-feira (veja acima), o centroavante assumiu a vice-artilharia geral das eliminatórias da Copa do Mundo. No sábado, diante do Alavés, pelo Campeonato Espanhol, vestirá a camisa do Barcelona pela 100ª vez – e com muito mais gols do que Messi e Neymar àquela altura.

Até o momento, Suárez soma 99 jogos pelo Barça – incríveis 97 como titular desde a sua estreia, em outubro de 2014. Marcou 88 gols, média de 0,8. Em seus primeiros 100 jogos, Neymar balançou as redes 58 vezes (começou em 87 partidas); Messi fez 41 gols, mas por ter vindo direto da base, sua adaptação ao time titular foi gradual – começou em 76 jogos no períodos.

Com o seu “9” em campo, o Barcelona tem praticamente a certeza de vitória. Dos 99 jogos, venceu 80, empatou oito e perdeu 11. O momento do uruguaio justifica otimismo: foram 19 gols nos últimos dez compromissos oficiais, contabilizando também sua seleção – ele não disputou a Copa América Centenário por lesão.

Os primeiros 100 jogos no Barça:

- Messi: 41 gols

- Neymar: 58 gols

- Suárez: 88 gols (99 jogos)

O último deles o colocou ao lado do chileno Marcelo Salas, com 18 gols (35 jogos), e muito perto do argentino Hernán Crespo na artilharia das eliminatórias, ainda líder com 19. Suárez, porém, terá a oportunidade de ultrapassá-lo ainda neste ano – a Celeste enfrenta Venezuela, Colômbia, Equador e Chile em sequência. Lionel Messi, outro em atividade, é o quinto da lista, com 16 gols (38 jogos).