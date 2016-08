A reaferição é realizada anualmente pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetropará)

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 30 de agosto, 2016 - 09h23 - Belém

A partir das 22h desta terça-feira, 30, a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) interdita temporariamente o trânsito na Avenida João Paulo II e nos cruzamentos das Avenidas Centenário com Major Aviador Seda e Avenida Pedro Álvares Cabral com Passagem Mucajá, para a reaferição dos radares instalados nas vias.

A reaferição é realizada anualmente pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetropará), órgão responsável pela emissão e atualização do laudo que atesta a lisura dos radares instalados na capital. A ação terá início na Avenida João Paulo II, em frente ao Batalhão da Polícia Ambiental.

A Semob recomenda que os condutores evitem as áreas interditadas e busquem rotas alternativas, pois os veículos só poderão passar de forma gradual, entre uma aferição e outra. A operação é sempre realizada no horário noturno, pois é o período em que há menor fluxo de trânsito, evitando maiores transtornos à população.Vias são temporariamente interditadas para reaferição de radares