Trecho da Augusto Montenegro vai ser fechado hoje para obras de drenagem

Em 29 de agosto, 2016 - 01h30 - Gerais

Para mais uma etapa das obras de reurbanização da rodovia Augusto Montenegro, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) vai interditar, a partir de hoje, um trecho da via, no perímetro compreendido entre a rua principal do conjunto Panorama XXI até a rua Transmangueirão, no sentido Icoaraci-Entroncamento, bairro da Nova Marambaia, em Belém. A interdição para obras de drenagem tenta evitar alagamentos comuns no período do inverno amazônico na capital do Pará e deverá durar 45 dias.

