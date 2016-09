'Ela definitivamente parece muito forte', disse o piloto

Por: Lance!Net

Em 02 de setembro, 2016 - 20h16 - Velocidade

“Foi um bom dia na pista. Sabíamos que seria um fim de semana mais difícil para a equipe já que esta é definitivamente a pista mais desafiadora para nós no calendário, mas acho que não foi tão ruim hoje e definitivamente podemos melhorar para amanhã. Encontramos um bom equilíbrio entre os setores por isso agora é entre nós e o carro. No momento estamos longe demais da Mercedes, mas se conseguirmos resolver tudo para amanhã, podemos chegar mais perto. Ela definitivamente parece muito forte. É difícil dizer o que será amanhã, com certeza vai ser mais difícil do que Spa e acho que podemos ver claramente isso, mas vamos fazer o nosso melhor.”