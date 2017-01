O novo Star Wars está em cartaz nos cinemas

Por: Adoro Cinema

Em 01 de janeiro, 2017 - 12h15 - Cinema

Uma das melhores estreias do ano foi Rogue One - Uma História Star Wars. O filme seguiu um grupo de rebeldes que planejam roubar os esquemas da Estrela da Morte. A trama se encaixa direitinho entre os episódios III e IV, mas poderia ter ido em outra direção.

De acordo com Ben Mendelsohn, que interpretou Orson Krennic, o diretor Gareth Edwards filmou cenas de diferentes formas no set para ter mais liberdade no processo de edição.

"Nós tivemos diversos jeitos de seguir em qualquer cenário, tivemos múltiplas interpretações de cada um deles. Então se eles decidissem, haveria inúmeros modos de abordar essas coisas diferentes", disse Mendelsohn em entrevista ao Collider. "E eu sei de ter visto algumas das cenas cruciais do filme, que existe uma imensidão de interpretações de pelos menos quatro destas cenas", acrescentou, afirmando que o restante do longa tem "diferenças enormes no que eu diria que são 20 ou 30 das cenas".

Segundo o ator, é bem provável que um corte alternativo de Rogue One exista. Será que alguma vez o veremos lançado?