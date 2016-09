pesquisa mensal do comércio confirma dados do ibge que indicam queda de 1,3% entre junho e julho

Em 15 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

BRASÍLIA

THIAGO VILARINS

O comércio varejista do Pará manteve em julho de 2016 o ritmo de quedas de vendas. Segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice do volume de vendas dos estabelecimentos comerciais de varejo paraense na mensuração restrita no Estado – que não considera os ramos de veículos, motos e material de construção –, caiu 1,3% na passagem de junho para julho deste ano, mantendo a variação negativa dos dois meses anteriores: junho (-0,6%) e maio (-5%). A última alta, foi registrada em abril, quando a variação mensal foi de 1,3%.

