Números de novembro mostram recuperação pontual no final de 2016

Por: THIAGO VILARINS / Da Sucursal

Em 11 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

As vendas no varejo paraense cresceram 2% em novembro na comparação com outubro, interrompendo a variação negativa dos seis meses anteriores: outubro (-1,2%), setembro (-2,0%), agosto (-1,7%), julho (-1,3%), junho (-0,6%) e maio (-5%). A última alta, foi registrada em abril, quando a variação mensal foi de 1,3%, segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).