BALANÇO - Queda é atribuída aos juros altos, desemprego e restrição de crédito

Em 27 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

As vendas em lojas de shopping caíram 3% no Natal de 2016 na comparação com igual período do ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). O desempenho foi apurado por meio de pesquisa feita com 150 empresas de varejo associadas à entidade. Dezenove shopping centers foram abertos em 2016 em todo o país.