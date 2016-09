Além da venda de ingressos, o cadastro para gratuidades também será via internet

Em 12 de setembro, 2016

A Diretoria da Festa de Nazaré vai disponibilizar a partir de segunda-feira (12), os ingressos para as arquibancadas do Círio, montadas na Avenida Presidente Vargas, em um dos principais trechos das romarias da Trasladação e do Círio. Serão 5 mil lugares para o Círio e 5 mil para a Trasladação. As vendas iniciam a partir das 10h, no site showebola.com.br. Neste ano, uma novidade: as gratuidades também terão cadastro via internet.

Do total de ingressos, 900 serão destinados à gratuidade para idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência, 600 para a trasladação e outros 300 para a grande procissão de domingo. O acesso às gratuidades também inicia nesta segunda, 12. Mas para isso, é preciso que os interessados realizem um cadastro no site. Após o cadastro, o usuário receberá uma senha e também dados informando data e local da retirada dos ingressos.

De acordo com a Diretoria da Festa, as vendas online visam democratizar o acesso aos lugares. “São praticamente 10 mil lugares nos dois dias, mesmo assim, o espaço para as arquibancadas é pequeno diante da enorme demanda. Muitas pessoas não conseguem os ingressos por esgotarem rápido, principalmente no Círio, mas acreditamos que as vendas online são mais democráticas e gera menos desconforto. Há muito tempo a diretoria estuda uma forma de evitar os tumultos das grandes filas e esperamos melhorar tal situação este ano”, explica o diretor coordenador do Círio, Roberto Souza.

De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estudos Sócio Econômicos, o DIEESE – PA, os ingressos tiveram reajustes de 16,67%, e custarão R$35,00 para a Trasladação e R$ 70,00, para o Círio. O valor se deve, principalmente, aos elevados custos de montagem. A renda obtida com a venda dos ingressos será, em parte, destinada a custear despesas com o Círio e também manter as obras assistenciais da Basílica de Nazaré.

Para coibir a ação de cambistas, a venda será limitada a três ingressos por pessoa, controle que será feito através dos CPFs cadastrados. A aquisição poderá ser feita com o uso do cartão de crédito ou débito. A montagem das arquibancadas inicia a partir do dia 15 de setembro, pela LOC Engenharia.

SAIBA COMO COMPRAR O SEU INGRESSO

Para comprar o ingresso é preciso, primeiramente, realizar um cadastro no site e depois, escolher o evento que quer participar, neste caso, o Círio de Nazaré. É importante observar que o site oferece links diferentes para cada procissão: um para a Trasladação e outro para o Círio.

TRASLADAÇÃO – 08 de Outubro

http://www.showebola.com.br/index.php?r=site/sinopse&e=469

CÍRIO DE NAZARÉ – 09 de Outubro

http://www.showebola.com.br/index.php?r=site/sinopse&e=470​