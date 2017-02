Incômoda quarta colocação na tabela põe pilha no Paysandu, que tenta voltar à zona de classificação

Em 12 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Esporte

O Paysandu precisa vencer o clássico nº 738 contra o Clube do Remo hoje à tarde se quiser sair da quarta colocação do Grupo A1 do Campeonato Paraense e voltar para a zona de classificação para a semifinal. Com uma vitória, uma derrota e um jogo a menos que o rival, o Papão entra em campo ainda para defender os quatro jogos sem perder para o Leão. No ano passado foram quatro clássicos disputados, sendo duas vitórias para o alvi-azul e dois empates.

O time bicolor teve dez dias para se preparar para o Clássico Rei da Amazônia e muitas mudanças foram testadas pelo técnico Marcelo Chamusca, que conta com um elenco mesclado entre antigos e novos no Paysandu para a temporada 2017.

