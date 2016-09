O prêmio pauta é uma iniciativa pioneira dos professores do curso de comunicação da Estácio do Pará

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 09 de setembro, 2016 - 11h44 - Belém

Os vencedores da 1ª edição do prêmio pauta de Jornalismo Universitário e do Festival Universitário de Criação Publicitária, promovidos pela Estácio do Pará, serão conhecidos na noite desta sexta-feira (9). Os dois eventos, fazem parte dos projetos de fomento ao mercado jornalístico e publicitário do estado, a partir de uma formação acadêmica de qualidade.

O prêmio pauta é uma iniciativa pioneira dos professores do curso de comunicação da Estácio do Pará, no sentido de promover a prática experimental de jornalismo na região da Amazônia, descobrindo novos talentos nas diferentes linguagens jornalísticas e democratizando o acesso à nova produção do jornalismo paraense, através de exibições abertas dos produtos e conteúdos ao grande público. Mais de 30 trabalhos foram inscritos nas 05 categorias do prêmio: Pesquisa científica em jornalismo, Radiojornalismo, Telejornalismo, Jornalismo impresso e Webjornalismo.

O Festival de Criação Publicitária também é uma iniciativa pioneira dos professores de publicidade da Estácio do Pará. O principal objetivo é estimular o processo de produção e criação, a partir de um olhar estratégico que possibilita um portfólio ao estudante, antes mesmo de sair da faculdade.

Foram inscritos 25 trabalhos, destes 15 foram selecionados para a final. A análise das peças vencedoras foi feita com base nos critérios de criatividade, redação e direção de arte. Os vencedores serão categorizados em ouro, prato, bronze e grandprix.

Serviço

Data: 09/09/16

Local: Hall do Bloco C, na Estácio do Pará, Municipalidade, 839, Umarizal.

Hora: a partir das 19h.

Na ocasião, os presentes também poderão prestigiar a exposição dos cartazes selecionados no Festival de Criação Universitário.