Confira o que dizem a astrologia, a numerologia, o tarô e os búzios

Por: Extra

Em 01 de janeiro, 2017 - 12h20 - Celebridades

Numerologia: Deverá ter cuidado com discussões e polêmicas! Poderá fazer uma parceria com um cantor estrangeiro, especialmente no terceiro trimestre de 2017.

Tarô: Os relacionamentos tendem a se aprofundar ou terminar, seja no campo pessoal ou profissional. É preciso que ela descubra o que busca nas pessoas em que ama e confia. Tendência a viver uma maravilhosa paixão, mas deverá fugir de triângulos amorosos.

Astrologia: Ano de crescimento e expansão. Projetos que forem iniciados crescerão e se desenvolverão.

Búzios: Poderá se ver completamente apaixonada, mas todo cuidado será pouco para evitar decepções. Boa disposição física para encarar a maratona de trabalho.

Bruna Marquezine

Numerologia: Época de maior seriedade e desejo por estabilidade. Em termos afetivos, poderá formalizar uma união, como noivado ou casamento. Carga extra de responsabilidades profissionais.

Tarô: Esse pode ser o melhor ano da vida da atriz. Uma viagem ou empreendimento está esperando apenas o seu sinal para acontecer. Com o universo conspirando a seu favor, é seguir em frente!

Astrologia: Momento de revisão e amadurecimento pessoal para Bruna, com questionamentos a respeito de carreira, família e relacionamentos. Qualquer insatisfação precisa ser resolvida, bem como pendências passadas, para que os próximos sete anos sejam prolíficos.

Búzios: A atriz procura um príncipe — não pela beleza, mas de coração — e só tem se deparado com sapos. Em 2017, encontrará um homem mais velho e viverá um conto de fadas com ele. Precisa ficar atenta a problemas de saúde ligados à alimentação. No trabalho, ousadia e sucesso.

Camila Queiroz

Numerologia: Um vín- culo será formalizado, e a atriz poderá até engravidar entre julho e agosto. A espiri-tualidade e uma temporada no exterior vão marcar o ano.

Tarô: É tempo de criar para si um ambiente de amor e segurança. O corpo precisa de atividade. O ano é ideal para viagens e mudanças.

Astrologia: Excelente momento para resolver assuntos de família, namoro, beleza e popularidade. Só é preciso tomar cuidado para não engordar.

Búzios: A teimosia e a instabilidade emocional devem ser trabalhadas para evitar conflitos. Atenção a dores de cabeça e nos olhos.

Cauã Reymond

Numerologia: Poderá se casar e ser novamente pai em 2017. A oportunidade para atuar num importante filme estrangeiro vai lhe trazer fama mundial.

Tarô: O ator está prestes a receber um grande presente. Deve ficar atento para não perder oportunidades e se afastar de tudo e todos que tentarem impedir a sua boa sorte. Terá sorte nos jogos.

Astrologia: Assuntos pendentes deverão ser resolvidos. Cauã precisa entender a aprendizagem que os últimos anos lhe trouxeram para aproveitar as situações difíceis em seu benefício.

Búzios: Poderá se sentir solitário, apesar de estar sempre bem acompanhado. Melancolias farão parte de seu dia a dia, e isso pode afetar sua imunidade. O ano será de reinvenção como pessoa, para além das artes.

Fátima Bernardes

Numerologia: Será um ano de finalizações, e existe a possibilidade de seu programa terminar em 2017. Sua imagem e seu poder de influência estarão em alta.

Tarô: A apresentadora estará cheia de energia, disposta a enfrentar tudo para defender a carreira. Os resultados serão ótimos!

Astrologia: Coragem de tomar riscos e promover mudanças. Ela estará pronta para ser independente e funcionar com mais autonomia.

Búzios: O novo ano será de muitos boatos sobre sua vida. Tudo em equilíbrio na saúde da apresentadora. Estará muito intuitiva e inclinada a ajudar cada vez mais as pessoas.

Giovanna Antonelli

Numerologia: Terá a oportunidade de ficar uma boa temporada fora do país, fazendo cursos ou descansando.

Tarô: Os contatos profissionais serão honestos e produtivos, e ela estará mais receptiva. Amor e casamento serão questões prioritárias.

Astrologia: Ano de felicidade doméstica e de popularidade. Momento de expansão e crescimento em seus relacionamentos íntimos. Pode haver mudança de casa (ou decoração), um novo amor ou um aumento inesperado da família.

Búzios: Boa saúde. Para melhorar mais, deve aumentar a ingestão de líquidos. Sentimentalmente, precisa repensar sua relação para evitar um rompimento repentino.

Grazi Massafera

Numerologia: A atriz estará aberta para se comprometer amorosamente, com possibilidade de formalizar uma união. Poderá se envolver num trabalho surpreendente que vai lhe demandar coragem.

Tarô: Deverá evitar os extremos, seja no amor, nas finanças, no trabalho ou na saúde. Assuntos pendentes na Justiça podem chegar a um final feliz.

Astrologia: Crescimento, expansão e sorte em diversas áreas. O único problema será a dificuldade em selecionar as melhores oportunidades, já que nem todas serão duradouras ou promissoras.

Búzios: A prioridade de Grazi será sua filha. Terá boa disposição, espírito forte e emoções equilibradas. Deverá escutar seu coração e não ouvir palpites.

Ivete Sangalo

Numerologia: O sentimento de “a união faz a força” predominará. Quanto mais ela se integrar à banda, se envolver com algum grupo de artistas ou em projetos filantrópicos, melhor. Ivete deve dar maior atenção a seu casamento, porque o novo tempo indica divergências com o parceiro.

Tarô: Se a cantora estiver vivendo uma situação mal resolvida, o novo ano será ideal para decidir pelo que é melhor para ela. No trabalho, pode sofrer um afastamento, mas deve aceitar isso como um presente e se manter firme em sua posição. Um novo filho pode ser o maior presente de 2017.

Astrologia: Ano de sorte e prosperidade, mas será difícil fazer planos, porque os eventos que a beneficiarão, provavelmente, vão ocorrer de maneira inesperada. Para crescer, Ivete precisa apostar no diferente e estar aberta para o que o universo quiser trazer. A sorte jogará a seu favor.

Búzios: Segurança no setor afetivo: o casamento estará firme. O que é dela ninguém tasca. A saúde também estará em alta. Protegida por Iansã, orixá das tormentas e tempestades, a baiana terá um ótimo ano. Só deve se cercar de novidades, porque sua alma necessita disso!

Jô Soares

Numerologia: Ano de fechamento de ciclos. Ele precisará descansar, porque vai passar por uma reestruturação na saúde no segundo semestre.

Tarô: Tempo de reinvenção pessoal. Novos espaços serão abertos. Tendência a doenças circulatórias.

Astrologia: Dificuldades de mobilidade e aceitação desta limitação. Mais popularidade.

Búzios: Período de calmaria amorosa. Deverá tomar cuidado com problemas respiratórios.

Ludmilla

Numerologia: Poderá terminar uma parceria e firmar novo contrato em 2017. Estará mais disponível para o amor e suas emoções estarão a mil por hora. Isso deverá gerar um ótimo material para novas canções.

Tarô: A sorte financeira estará ao seu lado, e as oportunidades de trabalho vão se multiplicar. Na saúde, será bom manter vigilância sobre os rins e o aparelho gênito-urinário.

Astrologia: Ano de reavaliação. A hora é de trabalhar duro, com dedicação e afinco, sabendo que o resultado será visto somente em alguns anos.

Búzios: Um indo e vindo infinito na vida afetiva da cantora, que precisará evitar excessos.

Marina Ruy Barbosa

Numerologia: A atriz terá um primeiro semestre repleto de novos projetos e desafios. Poderá, inclusive, se envolver em atividades nada convencionais ou representar uma personagem que marcará seu futuro. Terá condições de inovar e revolucionar o seu estilo.

Tarô: Se ela não investir pesado no trabalho, pode entrar em declínio profissional. Chuvas e trovoadas no amor, com idas e vindas. É importante se manter longe de escândalos. Na família, novas crianças estão a caminho.

Astrologia: Em 2017, Saturno fará o último contato com a Vênus natal de Marina, finalizando qualquer assunto amoroso que ainda esteja pendente.

Búzios: Na relação amorosa, Marina precisa ser o mais transparente possível para evitar conflitos e situações embaraçosas. Ela estará muito frágil, sujeita a infecções por vírus e bactérias. Bom ano na profissão.

Neymar

Numerologia: O craque ainda terá muitos problemas judiciais a serem resolvidos, tal como pagar uma vultosa multa. Além disso, surge a oportunidade de formalizar uma união no primeiro semestre.

Tarô: É importante cultivar o senso prático e a organização. Talvez tenha uma crise de autoestima, por conta de uma rejeição amorosa. Estará ainda mais ligado aos cuidados com a aparência e pode negligenciar o trabalho. Bom período para tratamentos psicológicos. Saúde física em ordem.

Astrologia: Ano de crescimento em vários aspectos de sua vida, inclusive financeiramente e no amor, mas essa evolução não deverá acontecer naturalmente, sendo disparada por eventos ou pessoas. Isso tende a ser positivo. Só é importante que Neymar tenha cuidado com acidentes, já que Júpiter tende a gerar imprudência.

Búzios: Na saúde, cuidado redobrado para evitar fraturas. O ano será de muitas cobranças, angústias e tristezas. O atleta deve ficar atento a perdas financeiras.

Tatá Werneck

Numerologia: Os projetos em parceria continuarão sendo os melhores meios de continuar se destacando. De abril em diante, muitos trabalhos criativos e expressivos marcarão a trajetória de Tatá.

Tarô: Pessoas com quem a atriz está envolvida profissionalmente podem interferir de forma negativa em seus planos, criando uma atmosfera de dúvida. Tatá precisa acreditar no seu taco. Em família e no amor, clima de solidariedade.

Astrologia: Ano de dificuldade em relacionamentos com figuras femininas. O sentimento maior de solidão pode se fazer presente, como resultado de ela não se sentir emocionalmente completa. Sua perspectiva sobre pessoas e situações é equivocada. Atenção!

Búzios: No amor, estará mais dengosa e exigente. Na saúde, atenção com problemas respiratórios. No trabalho, mais um bom ano.

Wesley Safadão

Numerologia: Tendência a se envolver num conflito ou mal-entendido com alguma mulher. Precisará resolver pendências com essa pessoa e demonstrar uma maior intimidade com o público feminino.

Tarô: O cantor estará mais autoconfiante. No amor, chuvas e trovoadas poderão ser contornadas com sensualidade e diplomacia. Deve se precaver contra a hipertensão e cuidar da alimentação.

Astrologia: Inconstância na vida familiar, relacionamento com o público e assuntos do coração.

Búzios: No amor, momento de calma e transparência. Deve ter cuidado com alimentação e alergias. No trabalho, todo o sucesso conquistado poderá sofrer abalos se não baixar um pouco a bola.

Zezé di Camargo

Numerologia: Precisará superar uma briga familiar ou judicial. Muitas oportunidades de turnê nacional no segundo semestre.

Tarô: Pode ser atingido por uma reviravolta familiar, mas essas mudanças vão favorecê-lo. Deve procurar apoio terapêutico para lidar com um medo que prejudica sua saúde.

Astrologia: Embora 2017 seja um ano de proteção para Zezé em termos financeiros e afetivos, a energia de fundo é de confusão.

Búzios: É preciso cortar logo todos os laços com o que ficou para trás. Mais atenção à saúde, para evitar problemas cardíacos.





