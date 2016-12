Em 29 de dezembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Um condutor perdeu o controle do carro e se chocou contra um poste de energia elétrica, na Avenida Independência, próximo da barreira da Polícia Rodoviária Federal, em Ananindeua, região metropolitano de Belém. A carro, um Renault Sandeiro branco, ficou com a frente completamente destruída. Com o choque, o poste caiu sobre o automóvel, arrancando também os fios de alta tensão, que ficaram expostos na via. O motorista não sofreu ferimentos graves, mas a área precisou ser isolada pelo Corpo de Bombeiros Militar por estar energizada e haver risco de choque elétrico.

