Por: Extra

Em 02 de setembro, 2016 - 08h49 - Futebol

Já são cinco jogos sem vencer — quatro deles pela Série B do Campeonato Brasileiro — e o clima em São Januário não é dos melhores. Mas, na tentativa de mudar esse panorama, neste sábado, contra o Bahia, o Vasco será uma equipe bem mais encorpada do que aquela que perdeu, em casa, na terça-feira passada. A expectativa é que Jorginho tenha à disposição cinco novidades em relação ao time superado pelo Vila Nova.

A mais importante talvez seja o retorno de Nenê, desfalque nas últimas duas partidas. O meia não estava lesionado, mas a comissão técnica vascaína detectou que ele precisava de um trabalho especial para recuperar a forma física. Assim, decidiu poupá-lo dos compromissos.

Essa também foi a razão para a ausência de Júnior Dutra durante o último mês. Depois de estrear contra o Criciúma, no dia 30 de julho, ele voltou a fazer um trabalho de recondicionamento. É provável que apareça ao menos no banco.

Quem tem o retorno garantido é Andrezinho. Principal responsável pela transição da defesa para o ataque, cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada.

Por fim, Jorge Henrique e Marcelo Mattos deverão estar à disposição. O atacante está livre de dores musculares, enquanto o volante já se recuperou de uma entorse no tornozelo direito.

Como nem tudo são flores, o Vasco estará desfalcado do zagueiro Luan. Ele levou o terceiro cartão amarelo contra o Vila Nova e cumprirá suspensão. Já o goleiro Martín Silva, ainda com a seleção do Uruguai, continuará sendo substituído por Jordi.

Mesmo com tantos retornos importantes, dificilmente o Vasco terá um jogo fácil pela frente. O Bahia é o sétimo colocado da Série B, mas está em ascensão e vem de quatro partidas sem perder.

— É uma equipe grande, com jogadores de qualidade. Além disso, joga em casa. Sabemos o que vamos encontrar, precisamos ter calma — orienta Jorge Henrique, que teve seu contrato renovado até o fim de 2017.