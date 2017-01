Jogador busca liberação do Tianjin Teda, da China, nos próximos dias e pode se tornar o terceiro reforço cruz-maltino em 2017

Por: Extra

Em 12 de janeiro, 2017 - 20h36 - Futebol

O meia Wagner tem boas chances de ser o terceiro reforço do Vasco em 2017. O clube tem negociação avançada para contar com o jogador, mas espera a rescisão do atleta com o Tianjin Teda, da China. O distrato deve ocorrer nos próximos dias.

Empresário de Wagner, João Sérgio confirmou que recebeu uma sondagem de intermediários ligados ao Vasco - notícia publicada anteriormente pelo blogueiro Alexandre Praetzel, do portal "Uol". Segundo ele, a rescisão com o Tianjin sai nas próximas 72 horas.

- Estamos rescindindo o contrato. Existe o interesse, não só do Vasco como de outros clubes - disse o agente.

Wagner estava perto de fechar com o Corinthians, que desistiu da negociação na quarta-feira. Segundo o clube paulista, o motivo foi a demora na obtenção da liberação na China.

Wagner tem 31 anos. No Rio de Janeiro, ele já atuou pelo Fluminense, onde trabalhou com Cristóvão Borges. O jogador também passou pelo Cruzeiro.