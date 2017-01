Dutra foi reserva na maioria dos jogos da equipe na Série B em 2016

Por: Lance!Net

Em 18 de janeiro, 2017 - 14h47 - Brasil

Contratado no meio do ano passado, Junior Dutra, oficialmente, não é mais jogadores do Vasco. Indicado pelo técnico Jorginho, que deixou o clube no fim do ano, o atacante teve sua rescisão publicada no Boletim Informativo Diário da CBF desta quarta-feira.

Dutra foi reserva na maioria dos jogos da equipe na Série B em 2016, tendo atuado em apenas 13 partidas e marcado somente um gol.