Apuração do LANCE! dá conta que chegada do jogador inviabiliza acerto com Leo Valencia

Por: Lance!Net

Em 12 de janeiro, 2017 - 16h03 - Futebol

O Vasco está perto de anunciar a contratação do meia Wagner. O jogador espera, de 31 anos, aguarda rescisão do Tianjin Teda, da China, para ser confirmado como novo reforço da equipe de São Januário. O otimismo é tanto que a cúpula de futebol de São Januário acredita que ele se juntará ao elenco nos Estados Unidos antes do segundo jogo (quarta-feira da semana que vem) na disputa da Florida Cup, torneio de pré-temporada que os vascaínos estreiam neste domingo, contra o Barcelona do Equador.

Segundo apuração do LANCE!, a investida do Vasco no Wagner inviabiliza a chegada de Leonardo Valencia. O chileno, do Palestino, ainda não definiu a sua vida por disputar a China Cup, e o técnico Cristovão Borges vê em Wagner a oportunidade de colocar as suas ideias de planejamento na equipe, por já conhecer e ter trabalhado com o jogador. Além do Vasco, há outros clubes interessados no atleta, mas o presidido por Eurico Miranda está na frente por ele preferir o Rio de Janeiro. Na última entrevista coletiva antes da viagem para os Estados Unidos, na noite de quarta-feira, o técnico comentou sobre a busca de reforços para esta temporada.

'Claro que precisamos de reforços, sabemos disso. para esse ano aqui no Vasco Nós precisamos de mais e vamos ter mais. Não vai demorar. Vamos ter mais peças para ficar mais fortes. Não vou falar sobre jogadores, porque temos jogadores em que as negociações estão bastante adiantadas. Quando a gente consegue concretizar, a gente anuncia', comentou o treinador.

Até agora, o Vasco confirmou somente as contratações do meia Escudero e do atacante Muriqui. Para o ataque, aguarda a rescisão de Luis Fabiano no Tianjin Quanjian, também da China, que também está para acontecer nesta semana. Na lateral esquerda há conversa com o Moisés, do Corinthians. Ainda se tem o interesse por mais um volante, mas a posição não há pressa por conta do número de peças já existentes no elenco. Até a estreia no Campeonato Carioca, dia 29 deste mês, a ideia do vice-presidente de futebol, Eurico Brandão, filho de Eurico Miranda, é a de fechar o grupo.