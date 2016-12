Preço médio da gasolina, que era R$ 4,15 há um mês, agora está R$ 4,35

Por: G1 Santarém

Em 27 de dezembro, 2016 - 16h56 - Pará

A variação no preço da gasolina comum pode chegar a R$ 0,17 na comparação entre postos em Santarém, no oeste do Pará. O dado é de um levantamento feito por especialistas. Essa variação tem pesado do bolso dos motoristas e para economizar, tem gente até rodando mais para conseguir um preço melhor em alguns postos da cidade.

Conforme o levantamento, o preço médio da gasolina, que era R$ 4,15 há um mês, agora está R$ 4,35, o que representa uma variação de 4,1%. “O que diferencia o preço é quando o posto tem transporte próprio, quando ele mesmo paga o frente e paga o transporte da distribuidora até o seu posto e aquele quando a distribuidora contrata uma empresa terceirizada para o transporte”, explica o economista José de Lima Pereira.

Outro fator que também influencia na variação de preço, segundo o especialista, é que cada posto possui um custo fixo para se manter e por isso compra o combustível por um valor e vende por outro. Depois de duas quedas seguidas, este mês a Petrobrás anunciou aumento na refinaria de 8,1% no litro da gasolina. O novo valor entrou em vigor no dia 6 de dezembro.

Para os motoristas, além de pesquisar o preço, o jeito tem sido adotar outras estratégias. Alguns resolvem abastecer com um valor mais baixo em um posto e ir completando o tanque do veículo em outro posto. Outros tentam economizar. “Só para cima, para baixo nada. Preocupa, porque não dá nada. Hoje está quatro e quinze e amanhã já é mais, disse o motorista Antônio Mendes.

Gasolina mais cara

Uma pesquisa Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos (Dieese), aponta que estado do Pará tem a gasolina mais cara da região norte. Segundo a pesquisa, o paraense encontra o combustível por até R$ 4,770 nas bombas do estado - um valor superior ao cobrado no lugar mais caro do Acre, que é o estado da região onde, em média, os preços de combustíveis são mais elevados.