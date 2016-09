Campeã do “BBB 14” faz ensaio de biquini e madeixas curtas

Em 07 de setembro, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

Adepta do cabelão há anos, Vanessa Mesquita nunca foi vista sem aplique nos Cabelos, desde que foi campeã da décima quarta edição do “Big Brother Brasil”, em 2014. Mas, na segunda-feira, 5, a ex-sister abriu mão das madeixas compridas e adotou um penteado mais curtinho, na altura dos ombros. O novo visual da loura foi mostrado, com exclusividade ao EGO, durante os bastidores de uma campanha moda praia que a ex-BBB estrelou.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.