Ato revoltou a população do munícipio. Três pessoas foram autuadas por dano ao patrimônio público

Por: Redação ORM News

Em 03 de janeiro, 2017 - 15h11 - Polícia

A Polícia Civil de Salinópolis autuou três pessoas por dano ao patrimônio público depois que 35 palmeiras do canteiro central da avenida Dr. Miguel de Santa Brígida e da rodovia PA-124 foram cortadas por três homens na madrugada desta terça-feira (3). Um dos acusados foi identificado como Kym Oliveira.

Ele e outros dois homens foram levados até a Seccional de Salinópolis depois que um vigilante da prefeitura do município viu diversas palmeiras do canteiro central da avenida danificadas pelos rapazes.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu os três até a delegacia. Lá, o trio foi autuado por dano ao patrimônio público após a instauração de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Os três acusados terão que comparecer ao Fórum de Salinópolis no dia 26 de janeiro para a audiência do caso.

O ato de vandalismo revoltou a população de Salinópolis, vários moradores usaram as redes sociais para demonstrar indignação contra os três acusados. 'Fatos lamentáveis como este, devem ser levados a publico, pois mostra o quanto pessoas que pensam e agem com maldade, são capazes de absurdos como este', escreveu um morador no Facebook.

'Todo cidadão de bons princípios traz consigo qualidades que se eternizam por toda vida , não é o caso infelizmente de algumas que destruíram mais de 30 Palmeiras de nosso Canteiro Central , na Pa 124 , patrimônio publico que agora terá que ser refeito', escreveu indignado outro morador.

Circulam nos aplicativos de mensagens instantâneas fotos e vídeos do momento em que Kym Oliveira é levado até a delegacia. Em um dos vídeos, um policial militar e familiares do rapaz tentam convencê-lo a entrar em um veículo que o levaria até a Polícia Civil. Em seu perfil no Facebook, Kym publicou um breve texto classificando o episódio como 'mal entendido' e ameaçou processar os usuários que publicaram fotos e vídeos sobre o caso.

'Quero informar que isso foi um mal entendido, que inclusive já está esclarecido, pra peço que quem fez essas postagem que retifique, caso contrário eu irei entrar com processo', escreveu na rede social.

A reportagem entrou em contato com Kym para esclarecimento sobre o caso.