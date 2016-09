Ator que contracena com namorada Débora Falabella na série 'Nada será como antes'

Por: O Globo

Em 07 de setembro, 2016 - 17h26 - Entretenimento

Rio - Juntos há quatro anos, Debora Falabella e Murilo Benício não têm planos de aumentar a família. Os dois atores, que se conheceram nos bastidores de "Avenida Brasil" (2012), contracenam agora na série "Nada será como antes", que estreia no dia 27, na Globo. Eles contam que a família já está de bom tamanho assim e que não pretendem ter mais filhos.

Murilo já é pai de Antonio, do casamento com Alessandra Negrini, e de Pietro, da relação com Giovanna Antonelli.

Já Débora é mãe de Nina, do relacionamento com o músico Chuck Hypolitho.

— Já é difícil arrumar mesa quando a gente viaja (risos). Imagina se vier mais um? Vamos ter que alugar van, comprar ônibus — brincou Murilo, durante o lançamento da série na noite de segunda-feira, dia 5, no Museu de Arte do Rio.

Perguntada sobre a possibilidade de uma nova gravidez, Débora respondeu de forma sucinta:

— Não.