Iniciativa busca prevenir o suicídio e prestar apoio à pessoas com problemas emocionais

Por: Da Redação

Em 30 de abril, 2017 - 06h00 - Mulher

As vidas alheias no mundo atual perdem o valor na medida em que as pessoas deixam de se importar com o próximo. Muitos problemas atingem a milhares e algumas situações levam ao extremo, como o suicídio. Com a intenção de visar apoio emocional e a prevenção do suicídio, foi criado há 55 anos o Centro de Valorização da Vida - CVV. A associação nacional, sem fins lucrativos, oferece serviço gratuito, com trabalho realizado integralmente por voluntários, que passam por treinamentos constantes para conversar com a pessoa que procura atendimento. Luiza Montenegro, 31 anos, é voluntária e coordenadora do CVV Belém e está à frente de uma equipe que disponibiliza atendimento ao público através de ligações totalmente sigilosas e anônimas, Skipe, internet (chat), e-mail. O centro Belém oferece ainda atendimento pessoal, na sede da entidade, em horário comercial.

O projeto foi fundado em São Paulo há 55 anos e o posto de atendimento em Belém entrou em funcionamento há 37 anos, período em que, com a ajuda de pessoas do bem, vem ajudando a tantos que precisam de apoio.