O reajuste da tarifa de ônibus de Belém será discutido na próxima segunda-feira (16), na sede da Semob

Por: Redação ORM News

Em 10 de janeiro, 2017 - 22h53 - Belém

Na próxima segunda-feira (16), o Conselho Municipal de discutirá sobre o aumento no preço da passagem de ônibus em Belém. Duas propostas deverão ser postas em mesa. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) propõe o valor de R$ 3,15. Já a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (SetransBel) sugere alteração para R$ 3,40.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócioeconômicos (Dieese- Pa), caso seja aprovada a proposta da Semob, o aumento do bilhete corresponderá a 17% do valor atual. Enquanto o do SetransBel será de 26% de reajuste.

O Diesse calcula que o impacto da proposta do Semob, para usuário que apanha duas conduções diárias, implicaria em um gasto mensal de R$ 151,20, com impacto de 16,14% no salário mínimo. Pela proposta da SetransBel, o gasto mensal seria de R$ 163,20 e o impacto chegaria à 17,42 %.