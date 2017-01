Gil Jung faz dieta e intensifica a musculação para desfilar pela nenê de vila Matilde

Em 06 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gata do Dia

Pronta para desfilar pela Nenê de Vila Matilde no Carnaval 2017, a modelo, atriz e apresentadora Gil Jung finaliza os ajustes na fantasia que vai levar para a avenida no grande dia da folia. “Venho representando a alma da poesia, o amor. Minha fantasia é repleta de corações e amei! Tudo a ver com meu momento na carreira de atriz!”, disse Gil.

A modelo posou para uma campanha de lingerie e mostrou o corpaço definido, além de uma tatuagem em um ponto estratégico.

Para usar a pouca roupa, o corpo escultural da Musa deve estar em dia e ela faz questão de manter a disciplina.

