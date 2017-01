Espaço de produção artística de Belém inicia sua programação de 2017 com teatro, exposições e contação de histórias

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 21h31 - Teatro

Iniciando a programação de 2017, o Casarão do Boneco realiza nos dias 19, 20 e 21 de janeiro a sua primeira temporada de espetáculos do ano. A entrada tem preço livre, com o público podendo pagar o quanto quiser para ajudar na manutenção do espaço.

O Anfiteatro dos Tajás recebe os espetáculos “Sorteio de Contos” e “Trunfo”, assim como uma exposição do acervo de bonecos da “In Bust - Teatro com Bonecos”, e um brechó com roupas exclusivas do Ateliê de Nanan Falcão, além de comidas saudáveis e o lançamento do protótipo da programação semanal da rádio do casarão.

O Sorteio de Contos é um espetáculo teatral fundamentado em três brincadeiras tradicionais de roda: o coco-de-roda, o samba-de-roda e a capoeira-angola. O espetáculo apresenta um jogo de cartas, sorteadas por uma pessoa escolhida aleatoriamente na plateia. Quando o espectador é escolhido, lhe é perguntado se ele quer ser o sorteador do sorteio de contos. Se a pessoa aceitar, é feito o sorteio e as histórias são contadas.

O Trunfo é um espetáculo do Projeto Vertigem que conduz o público junto com um velho companheiro de viagem do circo: o Tarô. Na trama, as cartas são embaralhadas e cinco são escolhidas pela plateia, que, de acordo com as cartas escolhidas, conduzirá a encenação. “Trunfo”, que foi criado em 2015, voltou à cena em 2016 e se prepara para uma Circulação Nacional por quatro estados brasileiros, já no início de 2017.

A criação coletiva é dirigida por Paulo R. Nascimento, com trilha sonora de Armando de Mendonça e com cartas produzidas por Victoria Rapsodia. No elenco, Luan Weyl, Katherine Valente e Marina Trindade, que estão sempre em cena entre malabares, danças, histórias e acrobacias aéreas e de solo.

Serviço

Temporada de Espetáculos do Casarão do Boneco

19, 20 e 21 de janeiro

18h - Abertura da exposição

19h - Sorteio de Contos

20h - Trunfo

Valor do ingresso: pague o quanto puder.

Casarão do Boneco - Av. 16 de Novembro, 815.