Paysandu e Remo fazem hoje o primeiro jogo da final do Parazão, no Mangueirão

Por: Da Redação

Em 30 de abril, 2017 - 06h01 - Esporte

Paysandu e Remo começam a decidir hoje quem será o campeão estadual de 2017, no clássico de número 740 da história. Apesar de ser um confronto de 180 minutos, o jogo de hoje, marcado para as 16h, no Mangueirão, tem todos os ingredientes que fazem desse um dos clássicos mais disputados no mundo.

Remo e Paysandu prometem mais um jogo eletrizante, ao gosto da torcida. Se o paraense tem diversidade no sabores frutíferos e alimentícios, no futebol o preferência é quase unânime: Re-Pa na decisão do Campeonato Estadual. Nada melhor do que levar o título em cima do arquirrival.