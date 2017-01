Patriarca dos Leitão vê a esposa com arma e bolsa de dinheiro

Por: GShow

Em 10 de janeiro, 2017 - 16h39 - Novelas

É melhor Mág (Vera Holtz) continuar mesmo sem saber sobre a melhora de Fausto (Tarcísio Meira)! Afinal, quanto mais ela achar que o pai de Pedro (Reynaldo Gianecchini) continua paralisado, mais seguro ele fica. Outra vez, o marido da vilã a vê agindo de forma suspeita: no meio da noite, a matriarca dos Leitão vai, sorrateiramente, até o seu carro tirar a enxada e as bolsas de Beth (Regiane Alves) que estão guardadas ali.

Ela deixa o objeto no depósito da piscina e volta para casa com as bolsas, na ponta dos pés, preocupada em não alarmar ninguém. Mas, cheia de dor nas costas, Mág tropeça e deixa o dinheiro e o revólver caírem de dentro da bolsa. Nesse momento, ela percebe a presença de Fausto, encarando tudo, e caminha até o marido.

Com a arma apontada para ele, ela ameaça: "Ainda bem que você só olha, seu velho inútil... Porque se pudesse abrir essa boca nojenta, eu ia ser obrigada a matar você e o Pedro!". Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta terça-feira, 10/1.