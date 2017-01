A rede pública de saúde oferece a vacina para meninos de 12 a 13 anos

Por: Redação ORM News

02 de janeiro, 2017 - Belém

Visando a prevenção da proliferação, novas classes foram inseridas no calendário nacional de vacinação contra Meningite C e HPV (Human Papiloma Virus). A vacina contra o HPV, antes somente destinada a meninas, a partir de 2017 será disponibilizada também a meninos de 12 e 13 anos. Já contra a Meningite C, adolescentes de 12 e 13 anos poderão receber as doses.

A partir desta segunda-feira (2), a rede pública de saúde vai passar a oferecer a vacina contra o HPV (Papiloma Vírus Humano) para meninos de 12 a 13 anos como parte do Calendário Nacional de Vacinação. No Pará, a expectativa é imunizar mais de 87.487 meninos de 12 anos e 86.838 meninos de 13 anos.

Meninos e homens na faixa etária de 9 a 26 anos portadores de HIV/AIDS, também poderão receber a vacina, desde que apresentem indicação médica. Essa vacina continua disponível também para meninas de 9 a 13 anos e meninas com 14 anos que ainda precisam tomar a segunda dose da vacina.

Os meninos devem receber a vacina para sua proteção contra os cânceres de pênis, ânus e garganta e contra as verrugas genitais. Além disso, por serem os responsáveis pela transmissão do vírus para suas parceiras, ao receber a vacina estão colaborando com a redução da incidência do câncer de colo de útero e vulva nas mulheres.

Meningite C

Já contra a Meningite C, adolescentes de 12 e 13 anos poderão receber as doses. Realizado em crianças de 3 meses até 4 anos, a vacina contra a Meningite C será disponibilizada a adolescentes para aumentar a prevenção da doença. A meningite C continua sendo identificada com maior frequência (cerca de 60 a 70% dos casos) e apresenta rápida evolução, gravidade e letalidade, com potencial caráter epidêmico.

Tanto a vacina contra o HPV quanto a vacina contra a meningite C estão rotineiramente disponíveis nas salas de vacinação das unidades de saúde.